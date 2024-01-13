Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша прекратила операцию, начатую из-за «активности авиации России»

В Польше заявили о прекращении операции, начатой из-за «активности авиации РФ»

close
100%
Shutterstock

Боевая авиация Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и ее союзников завершила свою операцию, начатую из-за «активности дальней авиации РФ». Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

«Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности», — указывается в публикации.

Как пояснили в ведомстве, действия польской и союзной авиации, а также наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) были завершены в связи с падением уровня угрозы.

В командовании подчеркнули, что Польша проводит тщательный мониторинг ситуации на Украине и находится в состоянии постоянной готовности защитить свое воздушное пространство.

Незадолго до этого оперативное командование польских войск сообщало, что вооруженные силы Польши и ее союзники подняли в небо свои боевые самолеты. Согласно данным, соответствующее решение было принято из-за «повышенной активности» российской авиации.

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства российской ракетой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами