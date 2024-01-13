Польша прекратила операцию, начатую из-за «активности авиации России»

Боевая авиация Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и ее союзников завершила свою операцию, начатую из-за «активности дальней авиации РФ». Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

«Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности», — указывается в публикации.

Как пояснили в ведомстве, действия польской и союзной авиации, а также наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) были завершены в связи с падением уровня угрозы.

В командовании подчеркнули, что Польша проводит тщательный мониторинг ситуации на Украине и находится в состоянии постоянной готовности защитить свое воздушное пространство.

Незадолго до этого оперативное командование польских войск сообщало, что вооруженные силы Польши и ее союзники подняли в небо свои боевые самолеты. Согласно данным, соответствующее решение было принято из-за «повышенной активности» российской авиации.

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства российской ракетой.