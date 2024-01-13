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Песков выразил уверенность в новом визите Путина в Якутию

Песков: Путин обязательно посетит Якутию в будущем

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин обязательно посетит Якутию в будущем. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я не сомневаюсь, что он в итоге еще раз приедет в Якутск», — утверждает представитель Кремля.

По словам Пескова, глава государства не привык, что сложные метеоусловия меняют его планы.

«(Погода. — «Газета.Ru») может их отложить, <...> но поменять не может», — подытожил пресс-секретарь.

Незадолго до этого Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой. До этого он никогда не посещал этот регион, в чем сам признавался. Российский лидер рассказал, что планировал посетить также Якутию, однако от этих планов пришлось отказаться в связи с плохими погодными условиями.

Ранее Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник».

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