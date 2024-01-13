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Выдворенного из Латвии российского пенсионера Каткова встретили на границе

Губернатор Ведерников: псковские власти помогут высланному из Латвии пенсионеру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram-канале, что выдворенного из Латвии 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова встретили на границе в регионе.

«Обеспечили все необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал губернатор.

Ведерников позднее уточнил, что Катков решил дальше отправиться в Калининград, где до этого много лет работал.

12 января сообщалось, что 82-летнего российского пенсионера и жителя Латвии Бориса Каткова депортируют из страны из-за угрозы нацбезопасности. Мужчина являлся главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта.

По имеющимся данным, 10 января Каткова лишили постоянного ВНЖ, назвав его «угрозой нацбезопасности», а 12 января задержали и разлучили с родными. Полагающуюся по закону возможность обжаловать выдворение в течение месяца мужчине не предоставили.

В конце декабря власти страны нашли повод депортировать более 1,2 тысячи россиян. По данным гостелерадио, 1213 человек не предоставили документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. В связи с этим, указанным лицам необходимо покинуть республику. На днях временный поверенный в делах РФ на территории Латвии Олег Зыков заявил, что местная миграционная служба стала аннулировать постоянные виды на жительство у россиян в массовом порядке.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.

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