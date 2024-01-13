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Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов

Глава Липецка Уваркина: авария на теплосетях оставила без отопления 40 домов

Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале написала глава города Евгения Уваркина.

«Еще один порыв произошел на теплосетях ПАО «Квадра». Под отключение по предварительным данным попало 40 многоквартирных домов», — сообщила градоначальник.

По словам Уваркиной, сотрудники компании уже отчитались о ситуации. Утром они обнаружили прорыв на улице Барышева, где под отключение попали 64 дома. Когда специалисты стали переключать систему, произошли еще два прорыва, которые не добавили новых отключений.

Мэр заявила, что к 15:00 мск аварийные бригады должны закончить дренажные работы и раскопки, после чего приступят к ремонту главного участка аварии. Теплоснабжение будут возвращать постепенно. В случае необходимости граждан обещали обеспечить обогревателями.

До этого Уваркина сообщала, что из-за аварии на сетях теплоснабжения без отопления останутся около 27 многоквартирных домов.

Ранее власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе.

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