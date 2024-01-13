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Москвич попытался вскрыть банкомат с 8 млн рублей и попался полиции

В Москве задержали мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат с 8 млн рублей

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В Москве мужчина попытался вскрыть банкомат и попался полиции. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в одной из кредитно-финансовых организаций на Лесной улице. В отдел полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину. Сообщается, что он совершал попытки вскрыть банкомат, внутри которого находилось более 8 млн рублей.

Преступник сумел руками открыть внешнюю дверцу терминала, однако вскрыть находившийся внутри сейф он не успел по причине прибытия полиции.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Ранее россиянин пытался вскрыть банкомат овощечисткой.

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