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Мужчина открыл стрельбу по петербурженке, пытавшейся покормить бездомных собак

В Петербурге мужчина выстрелил в женщину за попытку покормить бездомных собак

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Shutterstock

В Петербурге мужчина открыл стрельбу по женщине, пытавшейся покормить бездомных собак. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 12 января вблизи железнодорожного моста, расположенного в 50 метрах от Петрозаводского шоссе. Женщина пришла туда, чтобы покормить бездомных животных, однако из расположенного там небольшого строения вышел мужчина, который открыл стрельбу по петербурженке.

После произошедшего россиянка обратилась в правоохранительные органы. Стрелявшим оказался 66-летний уроженец Дагестана — его доставили в отдел полиции. Информации о состоянии женщины не поступало.

«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», — сообщили в ГУ МВД по региону, передает издание.

Ранее бродячие собаки напали на российского школьника и прокусили ему ногу.

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