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Пожар на складе Wildberries мог перекинуться на электроподстанцию и парковку

МЧС: пожар на складе Wildberries мог дойти до электроподстанции и парковки

Возгорание на складе Wildberries в Шушарах могло дойти до электроподстанции и парковки. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения петербургского МЧС Игорь Улубиков. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

«Тушение пожара осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых автомобилей, а также электроподстанцию, которая находилась в непосредственной близости от склада», — заявил представитель МЧС.

Пожар в Пушкинском районе Петербурга начался около 07:00 мск. Возгорание распространилось по территории площадью 70 тыс. квадратных метров, после чего было локализовано. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. В результате инцидента обрушились помещения площадью 40 тыс. квадратных метров.

Как пишет Telegram-канал Shot, ущерб от пожара на складе может перевалить за 10 млрд рублей.

Ранее было названо возможное место начала пожара на складе Wildberries.

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