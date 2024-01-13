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Названо возможное место начала пожара на складе в Петербурге

«Фонтанка»: пожар на складе Wildberries мог начаться с упаковочной пленки

Пожар на петербургском складе интернет-магазина Wildberries, по предварительным данным, мог начаться в помещении с упаковочной пленкой. Об этом пишет местное издание «Фонтанка».

В материале указано, что первыми эвакуировать начали именно сотрудников данного блока. При этом всего в соответствующем помещении находились 350 человек, подчеркивается в публикации.

«Когда огонь начал подниматься выше и распространяться, со склада эвакуировали остальных сотрудников. Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек», — говорится в статье.

Согласно заявлению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало.

Утром 13 января на складе, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, начался пожар. В настоящее время возгорание локализовано на площади 70 тыс. квадратных метров.

Как сообщили в оперативных службах, предварительной причиной пожара стала неисправность электрической проводки. При этом в результате возгорания на складе Wildberries произошло обрушение на площади 40 тыс. квадратных метров.

Ранее сотрудник Wildberries рассказал об обстановке во время пожара на петербургском складе.

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