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Пожар в строящемся здании недалеко от «Москвы-Сити» локализован

МЧС: пожар в здании банка на западе Москвы локализован на площади 400 кв. метров

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Пожар, произошедший в строящемся здании на западе Москвы, локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу, передает ТАСС.

«Принятыми мерами в 11:48 пожар локализован», — говорится в заявлении.

Утром 13 января в строящемся здании банка, которое находится недалеко от делового центра «Москва-Сити», начался пожар. Огонь охватил строение по адресу Кутузовский проспект, 32к2.

После получения соответствующей информации на место выехали сотрудники экстренных служб. При этом никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Всего из горящего здания были эвакуированы 200 человек. Согласно заявлениям местных оперативных служб, люди смогли самостоятельно покинуть помещения.

До этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады, принадлежащие интернет-магазину Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, а к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники.

Ранее в оперативных службах назвали предварительную причину пожара на петербургских складах Wildberries.

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