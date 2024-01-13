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Названа предварительная причина пожара на петербургском складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Петербурге мог начаться из-за неисправной проводки

Неисправность электрической проводки стала предварительной причиной возгорания на складе Wildberries, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно данным агентства, в настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. В материале подчеркивается, что огонь распространился на площади 70 тыс. квадратных метров.

«Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки», — уточнил источник.

Утром 13 января на территории петербургского склада Wildberries начался пожар, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Позже пламя охватило помещения общей площадью 50 тыс. квадратных метров, но на этом его распространение не остановилось.

В результате главное управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу решило более чем в два раза увеличить численность специалистов, задействованных в тушении огня. На данный момент на месте работают 270 сотрудников экстренных служб и 57 единиц техники.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что представители службы отобрали пробы воздуха на месте возгорания. Специалисты намерены проверить наличие опасных загрязнений в воздухе в зоне жилой застройки.

Ранее очевидец рассказал, как проходила эвакуация людей с горящего склада Wildberries.

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