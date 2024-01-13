Очевидец рассказал об эвакуации из горящих складов Wildberries в Петербурге

Эвакуация людей с загоревшихся складов Wildberries, расположенных в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, проходила в сильной давке. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash со ссылкой на одного из сотрудников маркетплейса и непосредственного очевидца произошедшего.

Как он отметил, в момент возгорания в помещениях находились минимум 1,2 тыс. человек. При этом ворота на территорию одного из складов, через которые могли выбежать люди, оказались закрыты.

По словам источника, это было сделано намеренно. Сотрудник пояснил, что таким образом руководство пыталось предотвратить распространение огня на другие постройки.

«Работников выводили через маленькую дверь, говорит он. Пострадавших, сообщает очевидец, он видел своими глазами», — говорится в материале.

Источник предположил, что пожар начался из-за проблем с проводкой. Несколько дней назад на объекте построили новый мезонин и проложили там проводку, но она была сделана некачественно, утверждает мужчина.

Он добавил, что запах гари появился в помещениях еще утром. Затем на территории объекта сработала пожарная сигнализация, однако сотрудники просто отключили сирену и продолжили заниматься своими делами.

13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады, принадлежащие интернет-магазину Wildberries. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

Согласно информации МЧС РФ, к текущему моменту возгорание локализовано на площади 70 тыс. квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее прокуратура начала проверку в связи с пожаром на складах Wildberries.