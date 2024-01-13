МЧС сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре на складе в Петербурге

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады на площади 1000 квадратов. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Shot также сообщал, что специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries.

Городское управление Роспотребнадзора также сообщало, в зоне пожара были отобраны пробы воздуха.

12 января пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. На место был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.