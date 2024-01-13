Стало известно, с чего начался пожар на складе Wildberries в Петербурге

Один из сотрудников загоревшегося в Санкт-Петербурге склада Wildberries рассказал Telegram-каналу Shot, что возгорание изначально произошло в первом блоке распределительного центра

По словам сотрудника, первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком.

Как уточняет Shot, огонь охватил уже 70 тысяч квадратных метров.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады на площади 1000 квадратов. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Shot также сообщал, что специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries.

12 января пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. На место был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.