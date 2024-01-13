Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечают 13 января. Обращение спикера к представителям СМИ опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.

Как отметил законодатель, журналисты освещают волнующие граждан события и проблемы. При этом он обратил особое внимание на работу военных корреспондентов, которые ради выполнения своих обязанностей рискуют жизнью.

«Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати. СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества», — указал Володин.

В конце он пожелал всем российским журналистам счастья и здоровья. Также председатель ГД выразил надежду, что в будущем представителей СМИ ждут большие творческие успехи.

До этого глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев рассказал о четкой дифференциации в российской журналистике. По его словам, сейчас корреспонденты делятся на два типа — уехавших за границу и оставшихся работать на благо страны.

Ранее в СЖР призвали российских журналистов серьезно отнестись к угрозам со стороны украинских властей.