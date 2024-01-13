В Харьковской области сообщили о повреждении складов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в Telegram-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.

Согласно сообщению Синегубова, 12 января село Ольховатка Купянского района подверглось ударам, в результате чего «повреждены два предприятия, склады».

Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Утром 13 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

До этого британское издание Daily Express писало, что массированные удары со стороны России перегружают украинские системы противовоздушной обороны. Авторы статьи объяснили, что Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.