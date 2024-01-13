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ВСУ атаковали Белгородскую область 10 дронами-камикадзе

Губернатор Гладков: 10 дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область за сутки

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону за минувшие сутки. Как написал губернатор в своем Telegram-канале, область подверглась атаке 10 беспилотников.

Гладков привел сводку ударов по региону за 12 января. По его словам, населенные пункты в Белгородском районе обстреливали из артиллерии. Кроме того, БПЛА сбрасывали взрывные устройства, а в Журавлевке ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. В то же время Борисовском районе удалось обезвредить еще один барражирующий боеприпас.

В Валуйском округе зарегистрировали семь прилетов по селу Вериговка. Параллельно Волоконовский район обстреляли из гранатомета и миномета. Обошлось без пострадавших.

В Грайворонском округе противник задействовал шесть дронов-камикадзе возле села Козинка. Атака привела к повреждениям пяти автомобилей. Другие населенные пункты обстреливали из минометов и артиллерии, местами пропадало электроснабжение, которое позднее восстановили. Помимо этого, над селом Ивановская Лисица был сбит беспилотник.

Прилеты также были зафиксированы в Краснояружском районе и Шебекинском городском округе. Кроме того, в Муроме рухнул еще один дрон-камикадзе. Разрушений и пострадавших нет.

12 января сообщалось, что четыре села Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

Ранее украинская армия применила беспилотник-камикадзе при обстреле поселка в ДНР.

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Обстрелы Белгородской области
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