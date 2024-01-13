Группировку по тушению пожара на складе в Петербурге увеличили

Группировку по тушению пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге увеличили более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Как указали в ведомстве, на данный момент к ликвидации пожара привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники. До этого от МЧС при тушении действовали 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады на площади 1000 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Shot также сообщал, что специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries.

11 января МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.