Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на складах Wildberries в Петербурге

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В прокуратуре заявили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также прокуроры дадут оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Складской комплекс расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Также стало известно, что по этому адресу расположены склады Wildberries. В компании заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. На место был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.