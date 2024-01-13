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«Крики, давка»: сотрудник склада в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара

Сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации

Сотрудник склада маркетплейса Wildberries в Шушарах Алексей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что возгорание началось в первом блоке помещения. По его словам, во время эвакуации сотрудников началась давка, люди паниковали.

«Просто страшно, крики, давка, словами это трудно описать. Примерно в полпятого мы пошли в курилку, сидели, потом сработала пожарная сигнализация, но сказали, что это проверка. Потом мы пошли на свои рабочие места во втором блоке. Очень быстро в первом блоке пошел дым, пожар. Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны. Скорая была, но я не видел, были ли пострадавшие», — сказал он.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 50 тыс. кв. м. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. В тушении пожара задействованы 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России. Как сообщил Telegram-канал Shot, специалисты проверят версию поджога. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Ранее в Wildberries пообещали компенсировать стоимость товаров, сгоревших в Шушарах.

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