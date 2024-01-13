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Охранника петербургской школы обвинили в краже 21 ноутбука

«Фонтанка»: в Петербурге охранника школы обвинили в краже 21 ноутбука

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В одной из школ Калининского района Петербурга из кабинета информатики похитили 21 ноутбук на общую сумму свыше миллиона рублей, в краже подозревают охранника образовательного учреждения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из школ на севере Петербурга, пропажу дорогостоящих ноутбуков из кабинета информатики обнаружила завхоз.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, обнаружили, что 21 ноутбук мог вынести из здания школы охранник. Он был замечен в кабинете информатики с большими сумками в ночное время.

Местонахождение мужчины устанавливают правоохранители, обстоятельства произошедшего выясняются. Школа оценила ущерб от кражи в 1,2 миллиона рублей.

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