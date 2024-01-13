На Украине отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили на всей территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала для оповещения населения.

Отмечается, что сирены звучали примерно с 07:30 мск. Взрывы прогремели в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком.

Кроме того, в ночь на 13 января взрывы произошли в окрестностях Киева. Об этом сообщал мэр города Виталий Кличко.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Черниговской области Вячеслав Чаус, взрывы в Чернигове причинили городу определенные повреждения. Какие именно — чиновник не уточнил.

По данным украинских СМИ, утром 13 января территория Украины подверглась массированному обстрелу крылатыми ракетами и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ прекратили активность на одном из направлений.