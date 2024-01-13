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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: без осадков и до -20°C ожидается в Москве в субботу

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РИА Новости, что в Москве в субботу ожидается погода без осадков и до -20°C.

По словам синоптика, 13 января погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона.

«Переменная облачность, без осадков. В Москве минус 18-20 градусов, в Подмосковье минус 17-22 градуса», — рассказал Леус.

Согласно его прогнозу, ветер в столице будет западный, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня почти не будет меняться, а показания барометров составят 746 мм ртутного столба, что близко к норме.

По данным Гидрометцентра России, мороз в Московском регионе в ночь на субботу окреп до -32°C.

До этого синоптики пообещали москвичам морозные выходные и новую волну тепла.

11 января в Гидрометцентре москвичам прогнозировали резкие перепады температуры воздуха в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в некоторые регионы России нагрянут аномальные морозы.

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