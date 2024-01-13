Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Специалисты проверят версию поджога на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Shot: специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries

Специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, в ходе рейдов полиции и Росгвардии, которые шли на складе последние два дня, за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять человек. Отмечается, что все они являются сотрудниками компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает компании.

Как пишет Shot, массовая проверка началась после того, как у сортировочного центра Wildberries произошла массовая драка мигрантов.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады на площади 1000 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

11 января МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее крупный пожар ликвидировали на шоссе Энтузиастов в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами