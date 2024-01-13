В Тайване задержали женщину, чей ребенок порвал бюллетень на выборах

Полицейские Тайваня задержали девушку, чья маленькая дочь случайно порвала бюллетень на выборах главы островной администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство Тайваня.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (04:00 мск). Как стало известно полиции города Гаосюн, на одном из избирательных участков ребенок младше шести лет по неосторожности разорвал бюллетень для голосования. Мать девочки, женщина по фамилии Ли, объяснила, что ребенок баловался и в какой-то момент потянул за документ, не имея намерения испортить бумагу.

Тем не менее маму с девочкой доставили в полицейское отделение для выяснения других обстоятельств случившегося. Кроме того, полиция оповестила об инциденте избирком и прокуратуру.

13 января на Тайване проходят выборы главы местной администрации. В них участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ.

Как заявлял Циндэ, в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии «равенства и достоинства».

Ранее в США поддержали вступление Тайваня в МВФ.