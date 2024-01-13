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В украинском Кременчуге раздались взрывы

«Зеркало недели»: в украинском Кременчуге раздались взрывы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Взрывы прогремели в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Информации о повреждениях и пострадавших в Кременчуге не поступало.

Как сообщает издание «Страна.ua», утром 13 января территория Украины подверглась массированному обстрелу крылатыми ракетами и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В ночь на 13 января взрывы произошли в окрестностях Киева. Об этом сообщал мэр города Виталий Кличко.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские артиллеристы уничтожили центр управления БПЛА под Купянском.

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