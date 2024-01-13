В секторе Газа отключены все виды связи

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о полном отключении всех видов связи в секторе Газа из-за повреждений инфраструктуры сети в результате израильских бомбардировок.

По данным компании, речь идет о полной блокировке стационарной и сотовой связи, а также доступа в интернет.

5 декабря в северной части сектора Газа из-за выхода из строя инфраструктуры полностью отключались все виды связи.

11 января управление по работе со средствами массовой информации сообщало, что почти 400 мечетей были полностью или частично разрушены в результате действий израильских военных в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. Под удар попадали гражданские постройки и мирные жители.

Ранее израильская армия уничтожила боевиков, проникших в израильское поселение.