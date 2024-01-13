Стая пираний растерзала мужчину, переходившего реку вброд

В Бразилии пираньи растерзали мужчину, который перегонял скот по реке, пастуха искали больше недели. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в бразильском штате Коста-Маркес, 49-летний мужчина перегонял скот по реке Амазонке и бесследно исчез.

На поиски пастуха были брошены спасатели и волонтеры, пропавшего удалось найти спустя 10 дней в верховьях Амазонки, спасти мужчину не удалось. Специалисты предположили, что на пастуха напала стая пираний, шансов выжить у него не было.

Ранее серфер проплыл 200 метров до берега и обратился за помощью после нападения акулы.