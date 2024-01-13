Трое подростков получили обморожения, заблудившись на прогулке в лесу

В Челябинском городском бору спасли трех заблудившихся подростков, двое из них получили обморожения. Об этом сообщает пресс-служба городского управления жизнеобеспечения на официальной странице во «ВКонтакте».

Трое школьников отправились на прогулку в городской бор в Челябинске и заблудились, дети плутали по лесу до вечера, но не смогли найти дорогу домой. Искать заблудившихся пришлось спасателям.

«К счастью, в 20:10 дети вышли к «обкомовской» дороге, где их обнаружили пожарные», — рассказали в управлении службы спасения.

Двоих школьников госпитализировали в медицинское учреждение с обморожениями, третьего мальчика передали родителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Алтае четверо детей ушли гулять на гору и едва не замерзли.