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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в субботу в Москве ожидается гололед и до -19°С

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В субботу в Москве ожидается до -17 ... -19°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, гололедица. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -26°С.

В Подмосковье днем в субботу будет от -16°С до -21°С. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -27°С, местами до -30°С.

Из-за гололедицы в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности.

До этого официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщал, что москвичей предупредили о сильном морозе в ночь на 13 января — в российской столице ожидается снижение температуры до -30°С.

Москвичам рекомендовали сократить время пребывания на улице из-за сильного мороза. Температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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