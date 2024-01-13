Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу в Москве ожидается до -17 ... -19°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, гололедица. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -26°С.

В Подмосковье днем в субботу будет от -16°С до -21°С. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -27°С, местами до -30°С.

Из-за гололедицы в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности.

До этого официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщал, что москвичей предупредили о сильном морозе в ночь на 13 января — в российской столице ожидается снижение температуры до -30°С.

Москвичам рекомендовали сократить время пребывания на улице из-за сильного мороза. Температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.