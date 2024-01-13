На Аляске произошло замлетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр сейсмособытия находился в 228 км к юго-западу от города Джуно. Население города составляет примерно 32,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.

До этого французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе сообщал, что мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года вызвало значительный подъем суши, из-за чего в некоторых местах море отступило от берегов на 250 метров.

Бельгерзе изучил фотографии местности из космоса до и после стихийного бедствия.

Берега поднялись на японском полуострове Ното в центральной части острова Хонсю. В результате случившегося некоторые пристани лишились связи с водой и стали недоступны для лодок.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.