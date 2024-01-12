В ресторане в центре Москвы произошел пожар

Более 50 человек были эвакуированы из ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка. Очаг возгорания находится на втором этаже на кухне ресторана.

«Площадь пожара составляет около 20 метров. Персонал и посетители эвакуировались из здания самостоятельно. На место уже прибыли пожарные, идëт тушение. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

До этого МЧС России сообщало, что крупный пожар в административном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен. Были приняты все меры для того, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания. Сообщалось, что на место возгорания пожарно-спасательные подразделения направили пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.