В аэропорту Талаги самолет с пассажирами выкатился с посадочной полосы

Архангельский аэропорт Талаги временно закрыт из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы ВПП самолета Як-52 авиакомпании «Арктика», сообщает ТАСС, ссылаясь на Росавиацию.

По данным ведомства, около 18:00 мск в аэропорту самолет Як-42 авиакомпании «Арктика» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Аэропорт временно закрыт — застрявший в снегу Як-42 готовится к буксировке на стоянку. Предварительно, внешних повреждений самолет не получил», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, на борту самолета было 53 пассажира и 5 членов экипажа, все успешно эвакуировались, пострадавших при инциденте нет.

Следователи транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют причины.

11 января в Кемерово самолет из-за ураганного ветра и плохого сцепления не смог подвезти пассажиров к терминалу аэропорта, их высадили прямо на взлетно-посадочной полосе.

Ранее рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки.