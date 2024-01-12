Юношу, летевшего из Москвы в Саратов ради операции, не пустили на борт из-за гипса на ноге

Мужчина не смог улететь из Москвы рейсом авиакомпании «Победа», так как его не пустили в самолет из-за гипса на ноге. Об этом рассказывает портал TourDom.

20-летний молодой человек должен был лететь в Саратов на операцию. Он взял в дорогу сопровождающего, прошел во Внуково досмотр и регистрацию, но так и не смог сесть в самолет.

«Уже на выходе из аэропорта отказали в посадке из-за гипса. Нога сгибается, способен лететь сидя, но сотрудники посчитали, что не смогу подняться по трапу. Сказали, что нужно было предупреждать заранее», — говорит мужчина.

Ему пришлось звонить на горячую линию авиакомпании, и оператор заверил, что его случай не может являться причиной для отказа в перелете, однако на месте представители «Победы» проблему решить не смогли и, по словам пострадавшего, нагрубили ему.

В итоге юноша вместе со своим сопровождающим потратил почти 3 тыс. рублей на такси в Шереметьево, чтобы успеть на дневной рейс «Победы» в Саратов. В этом аэропорту претензий пассажиру с гипсом никто не предъявил. Он попал на борт в общем порядке, поднявшись вместе с остальными туристами по трапу.

Как уточняется, после прилета в Саратов мужчину госпитализировали. Операция, на которую он спешил, была запланирована на 12 января.

Ранее девочку-подростка отказались пускать на рейс «Победы» из Тюмени в Москву.