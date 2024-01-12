ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе

Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждены три автомобиля, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого Гладков заявил, что все предприятия, расположенные на территории Белгородской области, продолжают работать даже на фоне обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, белгородцы являются «особым народом». Он пояснил, что мало кто мог бы справиться с теми испытаниями, с которым столкнулись жители приграничной российской области.

9 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом. В результате нет пострадавших и разрушений.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.