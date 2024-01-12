Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина разместил объявление о продаже наркотиков на доме в Москве с помощью проектора

В Москве мужчина спроецировал рекламу наркотиков на дом и был задержан

close
100%
МВД Медиа' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД Медиа

В Москве мужчина спроецировал рекламу наркотиков на жилой дом, его задержали после сообщения местных жителей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Недавно на торце дома на Онежской улице появилось объявление о продаже наркотических средств. Заметившие необычную спроецированную рекламу граждане связались с полицией.

Вскоре на улице Главмосстроя правоохранители задержали злоумышленника, разместившего проектор, с помощью которого на здании отображалась информация о запрещенных веществах. Подозреваемым оказался 33-летний мужчина. В итоге его, как уточняется, привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.

Ранее наркодилер предложил марихуану следившему за ним полицейскому и был немедленно задержан.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами