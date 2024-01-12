Мужчина разместил объявление о продаже наркотиков на доме в Москве с помощью проектора

В Москве мужчина спроецировал рекламу наркотиков на жилой дом, его задержали после сообщения местных жителей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Недавно на торце дома на Онежской улице появилось объявление о продаже наркотических средств. Заметившие необычную спроецированную рекламу граждане связались с полицией.

Вскоре на улице Главмосстроя правоохранители задержали злоумышленника, разместившего проектор, с помощью которого на здании отображалась информация о запрещенных веществах. Подозреваемым оказался 33-летний мужчина. В итоге его, как уточняется, привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.

Ранее наркодилер предложил марихуану следившему за ним полицейскому и был немедленно задержан.