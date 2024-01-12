В плен к йеменским хуситам попали украинские моряки

В плену у йеменских хуситов есть украинские моряки. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский, сообщает в своем Telegram-канале издание «РБК Украина».

«Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов, и мы работаем над их возвращением», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

12 января стало известно, что ВВС США и Великобритании нанесли более 60 ударов по 16 объектам хуситов в Йемене.

Хуситы пообещали скорый ответ.

За неделю до ударов по хуситам в Йемене США и Великобритания предъявляли ультиматум группировке о прекращении нападений на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив.

Из-за ударов по Йемену Россия запросила заседание Совбеза ООН.

Ранее в посольстве РФ в Йемене сообщили, что, по предварительной информации, российские граждане не пострадали от обстрелов.