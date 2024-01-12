На Кубани подросток открыл стрельбу по своей опекунше после бытового конфликта

В Краснодарском крае подросток пойдет под суд за стрельбу в человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в станице Еремизино-Борисовская. По версии следствия, между 14-летним школьником и его опекуншей возник конфликт, в результате которого подросток взялся за ружье и несколько раз выстрелил в женщину. Обездвиженную россиянку позже нашли на месте.

После стрельбы школьник украл машину у мужа пострадавшей и, проехав километр, бросил в лесу.

Молодого человека оперативно задержали. Юноша признал вину в содеянном. На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия. Следователь будет ходатайствовать об аресте подростка.

Ранее в Красноярске сотрудник ресторана открыл огонь по посетителю и ранил его в голову.