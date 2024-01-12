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На подъемнике российского курорта шарф ребенка из Кургана засосало в механизм

Под Челябинском на курорте шарф мальчика засосало в механизм подъемника

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РИА «Новости»

В Челябинской области ребенок попал в больницу после того, как побывал на детском подъемнике. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел на одном из местных горнолыжных курортов. Семья приехала с пятилетним ребенком из Кургана, чтобы отдохнуть. По словам представителей курорта, ребенок поднимался с инструктором, но в конце упал. В результате его шарф затянуло в подъемник и мальчику перекрыло доступ к кислороду.

Работник оперативно отключил механизм и обратился с ребенком в медпункт. Специалисты оказали маленькому посетителю всю необходимую помощь. После этого «скорая» увезла пострадавшего в больницу.

На данный момент мальчику ничего не угрожает.

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