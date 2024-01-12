Путину рассказали о новых пассажирских вагонах для россиян

Глава РЖД Олег Белозеров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о новых пассажирских вагонах, оснащенных двухметровыми полками и широкими проходами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белозерова, РЖД планируют сертифицировать новые пассажирские вагоны в конце 2024 года.

«В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу, новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а 2 метра», — заявил он.

По его словам, ширина проемов увеличится на 5 сантиметров, также появится дополнительное персональное пространство для пассажиров.

Он добавил, что РЖД планируют установить в России 15 модульных вокзалов.

До этого стало известно, что Российские железные дороги (РЖД) запускают первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» с 28 декабря 2023 года. Электропоезд начал курсировать между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Отмечается, что имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием.

Ранее в РЖД задумали использовать QR-коды при посадке пассажиров в поезд.