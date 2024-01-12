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Неизвестные напали на пенсионерку с целью ограбления, но не нашли в ее доме ничего ценного

На Южном Урале грабители попытались обворовать дом и напали на пожилую хозяйку

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Depositphotos

В Челябинской области поймали подозреваемых в нападении на пожилую женщину, которые хотели ограбить ее дом, но не нашли ничего ценного. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Двое мужчин проникли в дом пенсионеров в Карталинском районе с целью ограбления. По словам хозяйки, незнакомцы ворвались на территорию ее с супругом домовладения и сначала обследовали двор в поисках интересующих их вещей.

«Не найдя подходящего имущества, [они] решили зайти в дом и похитить вещи, представляющие ценность. Поведение мужчин отличалось жестокостью и циничностью, ведь в отношении пожилой женщины они применили силу и причинили травму лица. Не увидев ничего ценного, нападавшие покинули место преступления», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавшая связалась с правоохранителями, после чего подозреваемые были оперативно задержаны. Мужчину 1988 года рождения поймали в Брединском районе, а его предполагаемого подельника, родившегося в 1976 году, полицейские разыскали в Челябинске. Там он, как уточняется, временно остановился в квартире у своего знакомого. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ранее москвич ограбил 85-летнюю пенсионерку и вернул ей из жалости 200 рублей

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