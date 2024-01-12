Врач рассказала, как должен выглядеть язык здорового человека

Язык здорового человека должен быть бледно-розовым, с четко различимыми сосочками, без налета, а также с срединной складкой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Зарема Тен.

«Возможен легкий налет белесоватого цвета, но он не является признаком заболевания, если он легко удаляется зубной щеткой, если после его удаления язык не кровоточит, человек не испытывает дискомфорта, не образуются язвы, если налет не зловонный», — отметила врач.

Она добавила, что при осмотре специалисты оценивают несколько параметров, в том числе наличие трещин или язв, месторасположение налета, а также наличие запаха.

Дантист Шаади Манучехри до этого назвала три конкретных случая, при которых не нужно чистить зубы. Первый из них — приступ рвоты, после которого чрезвычайно кислотное содержимое желудка попадает в рот, размягчая эмаль.

Также врач посоветовала не чистить зубы сразу после завтрака, особенно если в меню были конфеты, а также после выпитой газировки.

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