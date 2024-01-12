Пожилой серфер проплыл 200 метров до берега и обратился за помощью после нападения акулы

В Австралии мужчина доплыл до берега и обратился за помощью после того, как на него напала акула, пишет News.

Cообщается, что акула напала на 64-летнего мужчину, пока он катался на доске для серфинга в 200 метрах от суши. Рыба укусила мужчину за ногу, после чего уплыла обратно. Пострадавший смог самостоятельно доплыть до берега и обратиться за помощью.

Специалисты считают, что акула отступила, потому что испугалась ожесточенного сопротивления со стороны серфера. Местные власти ведут расследование инцидента и напомнили людям о том, что не стоит заплывать за специальные буйки, установленные на пляжах.

Ранее дайвер из США рассказал, что дружит с пятиметровой тигровой акулой 22 года. В 2001 году мужчина спас ее, вытащив из пасти рыболовный крючок.