В Новосибирске около стоматологии водитель напал на пенсионерку на костылях

В Новосибирске пожилая женщина на костылях пострадала после нападения около стоматологии. Об этом сообщает Ngs.ru.

По словам очевидицы, россиянка на костылях вышла из медучреждения с другой женщиной. К зданию подъехала машина, в которую пенсионерка начала садиться. В этот момент водитель вышел из салона и толкнул женщину, она упала в сугроб.

К ним подбежал мужчина и у них с водителем произошел конфликт. Позже к ним подбежал другой мужчина и смог их разнять. Владелец машины уехал, пенсионерке помогли подняться. На данный момент неизвестно, по какой причине произошел инцидент.

В МВД региона сообщили, что приняли заявление, связанное с инцидентом. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Челябинске водитель маршрутки напал на беременную россиянку.