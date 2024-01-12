На Урале ребенка, который не смог оплатить проезд наличными, высадили из автобуса

В Каменске-Уральском ребенка и мужчину, собиравшихся оплатить проезд наличными, высадили из автобуса. Об этом пишет «Виртуальный Каменск».

Как рассказала в соцсетях очевидица инцидента, все произошло 11 января в городском автобусе, курсирующем по маршруту №12. Ребенок без сопровождения взрослых зашел в салон и был готов оплатить проезд с помощью карты, но терминал в тот день не работал. В итоге его просто высадили на остановке Щербакова.

Женщина утверждает, что с произволом также столкнулся мужчина, который тоже не смог оплатить проезд наличными и оказался на улице. Кроме того, горожанка пожаловалась на проблемы с общественным транспортом, который перестал ходить по расписанию.

«Интервал между транспортом достигает 40 минут — 1 час, а то и более. Это независимо от погоды, времени суток, дня недели», — возмутилась она и заявила, что готова обращаться в прокуратуру из-за «наплевательского отношения перевозчиков к людям, проживающим на окраинах города».

Ранее женщину с тремя детьми высадили из автобуса в лесу под Смоленском.