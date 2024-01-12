Спящую дома австралийку укусила вторая в мире по ядовитости змея

В Австралии женщину укусила ядовитая змея, пока она спала у себя дома, пишет Daily Mail. Пострадавшую пришлось эвакуировать в больницу на вертолете.

Как пишут СМИ, на спящую женщину напала восточная коричневая змея — вторая в мире по ядовитости. Власти сообщают, что рептилия укусила ее за руку, почуяв опасность. От воздействия яда австралийка проснулась и позвала на помощь семью, которая оказала ей первую помощь до приезда врачей.

Медики ввели в организм австралийки антидот, после чего доставили женщину в больницу на вертолете. Уже в клинике медики стабилизировали ее состояние и провели дальнейшие необходимые процедуры.

По словам специалистов, яд восточной коричневой змеи крайне опасен и содержит в себе нейротоксин, под действием которого сердце и легкие человека могут перестать функционировать.

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