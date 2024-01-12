Врач назвал неочевидную причину «омоложения» рака

«Омоложение» рака скорее связано не с экологией или некачественным питанием, а с улучшением первичной диагностики. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Euroonco» Андрей Пылев.

«Это, с одной стороны, благоприятно сказывается на результатах выживаемости этих пациентов, потому что, чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. С другой стороны, это может статистически несколько увеличить количество больных с впервые выявленными онкологическими заболеваниями», — отметил врач.

Он добавил, что рост числа пациентов с онкологией отмечается как в России, так и в других странах.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology, сообщала, что в мире растет заболеваемость раком. Причем чаще его выявляют у молодежи.

Издание отмечает, что уровень диагностирования онкологии в Соединенных Штатах вырос на 12,8% за 20 лет. Исследование также указывает на резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.

Ранее стало известно, почему рак мозга не поддается лечению.