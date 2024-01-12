Россияне, украинцы и литовец застряли на рыболовецком судне в порту Мозамбика

Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в порту Мозамбика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, рыболовецкое судно прибыло в порт восемь месяцев назад. Между заказчиком и нанимателем судна произошел конфликт из-за которого у членов экипажа забрали паспорта сотрудники порта. Отмечается, что вернуть документы способен лишь юридический агент, услуги которого мужчины оплатить не могут.

Находящиеся на судне люди вынуждены питаться по одному разу в день и пить техническую воду, сообщает Shot. Мужчины обращались за помощью в посольства своих стран, но результатов это не принесло. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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