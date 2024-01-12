Собянин рассказал, как участники проекта «Активный гражданин» меняют Москву

В столичной системе электронных опросов «Активный гражданин» провели свыше 6 тыс. голосований. Жители мегаполиса делились мнениями, касающимися развития Москвы. По результатам голосований были благоустроены десятки улиц, переулков, бульваров и площадей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Теlegram-канале.

Градоначальник отметил, благодаря участию жителей Москвы в проекте «Активный гражданин» столица меняется в лучшую сторону. Так, мнение москвичей повлияло и на транспортную сферу. К примеру, жители столицы поддержали проект строительства Московских центральных диаметров, выбрали названия для Московского скоростного диаметра и Большой кольцевой линии метро.

В июне 2023 года по Москве-реке начал ходить регулярный речной городской транспорт. Название для первого электросудна «Синичка» также выбрали активные граждане.

Кроме того, подчеркнул мэр, активные граждане дали названия улицам и бульварам, площадям и скверам, станциям метро, а также виртуальному помощнику городского транспорта.

«Благодаря участию москвичей в проекте имена появились у обитателей Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» ВДНХ. Одним из самых популярных стало недавнее голосование за имя для малышки-панды из Московского зоопарка», — добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше 6,7 млн человек.