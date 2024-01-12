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В Греции забрали для изучения конверт с порошком, который подкинули к посольству РФ

РИА Новости: угроз сотрудникам посольства РФ в Афинах от конверта с порошком нет

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Costas Baltas/Reuters

Греческие спецслужбы забрали для изучения подозрительный конверт с порошком, который прислали в посольство РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным источников издания, подозрительный конверт не вскрывали. Так же добавили, что угрозы жизни и безопасности сотрудников российского посольства нет.

Подозрительный конверт с белым порошком нашли 12 января у здания посольства РФ в Афинах.

В ноябре сообщалось, что власти как минимум двух американских штатов расследуют волну подозрительных конвертов с порошкообразным веществом внутри, пришедших в избирательные комиссии.

Телеканал ABC News пояснил, что письма пришли, в частности, в избиркомы города Вашингтон, штат Джорджия. По информации правоохранителей, анализ показал, что вещество в конверте оказалось фентанилом (опиоидный анальгетик), а в другом письме, отправленном в избирательную комиссию в штате Вашингтон, была пищевая сода.

Ранее в здание ВГТРК принесли конверт с неизвестным веществом.

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