Россиянин сжег автомобиль подруги, выгнавшей его из гостей

В Нижнем Новгороде мужчина сжег автомобиль подруги, которая выгнала его из гостей после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, 33-летний мужчина выпивал в гостях у своей 47-летней подруги. Между ними произошла ссора, и женщина выгнала его из своего жилища.

После этого мужчина направился на парковку, где стоял открытый автомобиль подруги. Россиянин залез в машину, вытащил из бардачка документы и поджег их, устроив пожар в салоне.

В результате огонь практически полностью уничтожил транспортное средство. Обнаружив это, хозяйка обратилась в правоохранительные органы. Сообщается, что поджигателю грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянина задержали за пожар, в котором сгорели автомобили на 50 млн рублей.